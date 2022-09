Influenciador digital recebe famosos em festa de aniversário

Rio - Gabriel Leão comemorou mais um ano de vida em uma casa de shows no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Entre os famosos convidados estavam: Raissa Barbosa, Serginho Orgastic, Ariadna Arantes, Natalia Valente, Kaio Viana, Ariana Maroni, MC Mari e Jaqueline Grohalski. Todos capricharam no look. O evento contou com as apresentações de MC Mirella, Davi Kneip e Jão Ferreira.



