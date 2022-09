Eder Militão posa com a filha, Cecília - Reprodução Internet

Publicado 15/09/2022 21:13

Rio - O jogador de futebol Eder Militão, de 24 anos, postou nos Stories, pela primeira vez, algumas fotos em que aparece com a filha, Cecília, de dois meses, fruto do conturbado relacionamento com a influenciadora digital Karoline Lima. O atleta está processando Karoline e pedindo R$ 45 mil por supostas difamações na internet. "Minha vida toda", escreveu Militão na legenda de uma das fotos.

Enquanto isso, Karoline Lima abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com seus seguidores. Ao ser questionada sobre "como está lidando com tudo que está acontecendo?", a influenciadora respondeu: "Engole teu choro e dá teu jeito".

Eder Militão e Karoline Lima começaram a se relacionar em junho do ano passado. Em dezembro do mesmo ano, a influenciadora anunciou que estava grávida. Quando já estava na reta final da gravidez, Karoline começou a fazer postagens nas redes sociais lamentando supostamente ter sido abandonada pelo jogador.

Em junho de 2022, Karoline disse que Militão estava sempre "nas melhores baladas de Miami". O jogador, que estava de férias, ainda passou pelo Brasil antes de retornar para a Espanha, onde Karoline o aguardava, grávida. No começo de julho, os dois anunciaram a separação. Cecília, filha do ex-casal, nasceu quatro dias depois.