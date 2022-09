Giovanna Antonelli - Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2022 16:27

Rio - Giovanna Antonelli contou detalhes da criação das gêmeas Sofia e Antônia, de 11 anos, e revelou que não permite que as filhas tenham acesso as redes sociais. Além das meninas, frutos do relacionamento Leonardo Nogueira, a atriz também é mãe de Pietro, de 17 anos, da antiga relação com Murilo Benício.

fotogaleria "Minhas filhas não têm redes sociais. Até quando eu puder evitar… Se os fundadores das redes sociais não deixam os seus filhos terem acesso, por que a gente vai deixar os nossos? Até onde eu puder controlar não terão. Claro que com 18 anos eu não tenho esse poder", contou em entrevista para revista Quem.

A atriz também afirmou que o filho mais velho já acessa as plataformas digitais. "Mas ele está tão ocupado com outras coisas que ele não tem tempo de ficar em redes sociais", disse. Giovanna Antonelli também comentou o fato de Pietro estar perto de completar 18 anos. "Só assim a gente vê que o tempo passa, olhando para eles. A gente não vê o tempo passando. A gente vai trabalhando, produzindo e quando olha seu filho está um adulto", finalizou.