Marco Nanini recebe famosos em pré-estreia de filme no Rio

Rio - Marco Nanini reuniu um time de famosos na pré-estreia de seu novo filme "As Cadeiras", em um cinema da Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Camila Pitanga, Maria Padilha, Ana Lucia Torre e Stepan Nercessian estavam entre os convidados da première. O longa estrelado pelo ator é dirigido por Fernando Libonati. A obra foi gravada durante a pandemia do novo coronavírus e contou com a atriz Camilla Amado no elenco. A artista faleceu em julho de 2021.

