Roberto Justus ao lado da ex-esposa, Sacha Chryzman e da atual esposa, Ana Paula Siebert - Reprodução / Instagram

Publicado 15/09/2022 09:11

Rio - Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus há 7 anos, compartilhou o reencontro do casal com a ex-esposa do empresário, Sacha Chryzman, com quem ele foi casado entre 1980 e 1989. No Instagram, a influencer falou sobre a amizade do trio e Justus aproveitou para elogiar as duas.

"Família... Família de loira. Só tem loira na família, amor", brincou Ana Paula nos stories. "Tudo junto e misturado", acrescentou Sacha.

Ao ver as duas mulheres juntas, Roberto Justus aproveitou para elogiar a amizade entre elas. "Isso que considero a coisa mais linda da vida. Por quê as pessoas não podem ter essas amizades, né? Vocês são duas mulheres incríveis", pontuou.