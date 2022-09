Ludmilla chamou Brunna Gonçalves para o palco do Rock in Rio ao cantar 'Maldivas' - Reprodução/Multishow

Publicado 14/09/2022 20:59

Rio - Brunna Gonçalves tirou a tarde desta quarta-feira para conversar com os fãs sobre sua participação no show de Ludmilla, no Palco Sunset do Rock in Rio. Em interação nos Stories do Instagram, a ex-BBB foi questionada sobre o desejo de retornar ao balé da esposa após a apresentação. No entanto, a influenciadora deixou bem claro que não pretende retomar seu posto na equipe de bailarinos da esposa neste momento.

"Infelizmente, agora eu não consigo assumir essa responsabilidade", confessou Brunna, que ainda revelou ter participado apenas de um dos oito ensaios que os dançarinos tiveram para o show do último domingo. Ludmilla agitou a Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio, com uma apresentação que reuniu seus maiores sucessos no funk, pop e pagode. A cantora ainda convidou nomes como Tati Quebra Barraco e Majur para homenagear a música negra feminina.

Em outro momento, Brunna abriu o jogo sobre um dos perrengues que enfrentou na hora da apresentação: "Sempre tem. Vocês perceberam que eu dancei descalça? Simplesmente, o tempo que eu tinha para mudar de roupa foi reduzido na hora e eu não consegui trocar a roupa toda, então eu fui dançar daquele jeito mesmo", contou.

"O palco é o melhor lugar do mundo pra mim! Lá eu literalmente esqueço de todos os problemas e sou muito feliz. Eu estava com muita saudade dessa sensação de estar dançando no palco pra muita gente! Por pouco eu não fiz a maluca e (dancei) até o final do show", declarou Brunna ao falar sobre a emoção de se apresentar no maior festival de música do país.

A ex-participante do "BBB 22" ainda comentou a expectativa do público para o anúncio especial que a cantora fez no encerramento da performance. Alguns fãs esperavam que o casal fosse revelar que estão à espera de um filho, no lugar da parceria com Sean Paul. "Já acostumei. A gente não pode dar um 'A' que o Twitter já acha que vamos ter um filho", brincou a artista.