Larissa Manoela negou ter alfinetado o ex-namorado, Thomaz Costa, após ser citada em 'A Fazenda' - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela negou ter alfinetado o ex-namorado, Thomaz Costa, após ser citada em 'A Fazenda'Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 18:35

Rio - Larissa Manoela deixou fãs agitados com uma suposta indireta para Thomaz Costa nas redes sociais. O ex-namorado da atriz está entre os participantes de "A Fazenda" e tentava consolar Tiago Ramos, que desabafou sobre o fato de ser reconhecido apenas pelo antigo relacionamento com a mãe de Neymar. Nesta quarta-feira, a atriz compartilhou uma reflexão que foi entendida como resposta após ser mencionada na conversa.

fotogaleria

"Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca?", questionou a atriz. Não demorou muito até que os seguidores relacionassem a postagem da atriz ao momento em que foi citada pelo influenciador no reality da RecordTV. Em determinado momento, Thomaz brinca que ainda é conhecido apenas como o "ex de Larissa Manoela", o que foi reforçado por Deolane Bezerra.

No entanto, a global fez questão de encerrar a polêmica rapidamente e negou ter alfinetado o ator ou qualquer outra pessoa. "Eu não tô falando de ninguém especificamente, não. Vocês fizeram essa associação simplesmente porque meu nome foi citado num programa televisionado 24h (por dia). Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de verdade: que bom (risos)", brincou ela, em resposta no Twitter.

"Era só uma reflexão diária porque o Twitter sempre me pergunta o que está acontecendo e no que estou pensando. Já que eu já disse, então agora, com sua licença, vou voltar a trabalhar", completou Larissa em outra postagem.

Larissa Manoela e Thomaz Costa se conheceram nas gravações da novela infantil "Carrossel", do SBT, e namoraram entre 2013 e 2013 e, depois, em 2017. Após o fim do relacionamento, os dois já chegaram a trocar farpas na internet, enquanto a atriz estava com João Guilherme. Atualmente, Larisssa vive um romance com André Luiz Frambach e Thomaz se juntou ao elenco de "A Fazenda 14" estando solteiro.

Confira:

Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca? — Larissa Manoela (@larimanoela) September 14, 2022 “E eu sou o ex da Larissa Manoela” #ThoNaFazenda #AFazenda14 pic.twitter.com/K6EZcRvNDq — Thomaz Costa (@euthomazcosta) September 14, 2022

Eu não tô falando de ngm especificamente não. Vcs fizeram essa associação simplesmente pq meu nome foi citado num programa televisionado 24h. Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de vdd: QUE BOM kkkkkk — Larissa Manoela (@larimanoela) September 14, 2022