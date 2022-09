Cássio Reis e Fernanda Vasconcelos - Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2022 15:28

Rio - Fernanda Vasconcellos completou 38 anos nesta quarta-feira (14) e ganhou uma homenagem do marido, Cássio Reis. No Instagram, o ator publicou um vídeo com alguns momentos da amada, com quem tem um filho, Romeo, de 2 meses.