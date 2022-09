André Gonçalves é visto na rua pela primeira vez após meses de prisão domiciliar

Rio - Após meses em prisão domiciliar e usando uma tornozeleira eletrônica por conta de dividas de pensão alimentícia, o ator André Gonçalves foi visto em uma rua do Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Esta é a primeira vez que o artista aparece publicamente desde que foi liberado pela Justiça, no dia 7 de setembro.