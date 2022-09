André Gonçalves passou a noite na cadeia após não pagar pensão alimentícia - Reprodução

Publicado 07/09/2022 14:53 | Atualizado 07/09/2022 15:00

Rio - André Gonçalves retirou a tornozeleira eletrônica após cumprir 60 dias de prisão domiciliar por causa de dívidas de pensão alimentar. O ator, que concorre a uma vaga na Alerj pelo Partido Verde (PV), é pai de Manuela, de 24 anos, de Pedro Arthur, 21, e de Valentina, 19.

O artista teve a prisão domiciliar decretada em julho pela Justiça de Santa Catarina. A decisão foi tomada em processo movido pela ex-mulher, a jornalista e atriz Cynthia Benini, por dívidas de aproximadamente R$ 350 mil com relação à pensão da filha mais nova.

Livre do monitoramento, André afirma estar entrando em uma "nova fase" da vida, já tendo se acertado com a filha mais velha e perto de uma negociação com a mais nova.