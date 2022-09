Bianca Andrade - Reprodução/Instagram

Publicado 07/09/2022 17:18 | Atualizado 07/09/2022 18:51

Rio - Bianca andrade foi a última convidada do programa de podcast "Quem Pode Pod" e além de muito entretenimento, protagonizou momentos de fofura na última terça-feira (6). A influenciadora estava batendo um papo com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme quando recebeu uma ligação inusitada; seu filho Cris, de um ano, estava em uma chamada de vídeo esperando para ver a mãe.

Boca Rosa atendeu ao chamado e imediatamente começou a adaptar sua fala para se comunicar com o bebê. A fofura do momento contagiou todas as presentes, e fez o corte da entrevista ser publicado no Instagram de Gio Ewbank, e a recém mamãe reagiu: "quando eu for mãe eu amadureço! Eu sendo mãe!".

Na legenda, a atriz escreveu: "E não eh q DO NADA…o Baiugo entrou no papo do #QUEMPODEPOD por FaceTime kkkkkk Só quem é mãe sabe que NUNCA se rejeita a chamada de um filho, e por isso @bianca em uma de suas facetas, está aqui pra mostrar que eh verdade esse bilhete! Olha que coisa mais linda esses dois no meio da entrevista !!! Eu não aguento!". Várias celebridades, amigos, fãs do programa e da empresária comentaram a publicação: "Ai gente sem condições com o Baiugo", "Hahahaaha’ eu amooooo!! Tá uma delícia esse papo" e "Vivi pra ver a Bia atendendo o nenein no modo felicia hahahaha" foram alguns dos recados deixados por internautas.