Ana Paula Siebert expõe closet repleto de peças de luxoReprodução / Instagram

Publicado 07/09/2022 15:00

Rio - Ana Paula Siebert usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar imagens de um dos cômodos de seu apartamento em Miami, nos Estados Unidos. No Instagram, a modelo, que é casada com o empresário Roberto Justus, registrou detalhes de seu closet e aproveitou para mostrar alguns de seus itens de luxo.

fotogaleria

"Com muito carinho abri para vocês meu closet aqui em Miami (acho que foi recorde de pedidos na caixinha!)... Gostaram?! Qual a próxima parte da casa que vocês querem ver?", escreveu Ana Paula na legenda do vídeo em que fala sobre o planejamento dos móveis para o ambiente. "Meu closet foi muito pensado e consegui juntar tudo aquilo que aprendi durante esse anos em São Paulo. Trazer tudo o que eu realmente precisava. Ele é um pouco menor que o de São Paulo, mas tem um bom espaço. Ele é muito bem dividido [...] Aqui, eu quis trazer um verde para o projeto inteiro do apartamento e inclusive, para estes móveis do quarto", detalhou a modelo.

O cômodo bastante amplo conta com diversas divisões para roupas, chapéus, armários com portas de vidros para acomodar bolsas de grife, além de um espaço para os óculos de sol e gavetas para joias. Nas imagens, é possível ver itens de grife, em especial das marcas Hermés Birkin, Prada e Givanchy. No registro, a modelo ainda mostrou sua penteadeira com luz led e igualmente, alguns acessórios queridinhos por ela.

