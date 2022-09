Jane Fonda - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2022 11:14 | Atualizado 07/09/2022 11:16

Rio - Jane Fonda, de 84 anos de idade, falou pela primeira vez após anunciar seu diagnóstico de câncer. A atriz norte-americana, que está em tratamento contra um Linfoma não-Hodgkin, escreveu um texto em seu blog , a fim de detalhar seu estado de saúde e também, agradecer todo o apoio recebido pelos fãs.

Na publicação disponível em seu site, a estrela admitiu estar "profundamente comovida e animada pelas expressões de amor dos fãs" e assegurou que sente-se "mais forte do que em anos". Sobre o tratamento médico, Jane afirmou que iniciou a quimioterapia há três semanas e garantiu que, apesar de ter enfrentado a doença outras duas vezes, os profissionais alegam que sua condição "é muito tratável".

"Meus sinceros agradecimentos a todos. As mensagens de amor e apoio significam muito para mim. Quero dizer novamente que este é um câncer muito tratável e muito progresso foi feito com os medicamentos que os pacientes vem recebendo", escreveu a atriz.

"Desde a semana passada, muitas pessoas me escreveram ou postaram que tiveram esse tipo de câncer e estão livres da doença há muitas décadas. Bem, em breve terei 85 anos, então não terei que me preocupar com 'muitas décadas'. Uma só já me servirá muito bem", disse, brincalhona.





Jane falou sobre os efeitos colaterais da quimioterapia e informou aos fãs que tem seguido os conselhos médicos para diminuir a sensação de cansaço. "O médico me disse que o melhor antídoto para o cansaço que a quimioterapia pode causar é se mexer. Andar. E tenho andado. Muito cedo, antes do calor recorde começar. Também ando malhando", contou.

Ao final do texto, a artista relembrou sua luta contra as consequências climáticas acarretadas pelo uso de combustíveis fósseis e afirmou que o diagnóstico do câncer a deixou ainda mais empenhada em continuar com essa missão. "Embora a maioria de nós saiba que os combustíveis fósseis são a principal causa da crise climática, muitos podem não saber que as emissões de combustíveis fósseis também causam câncer, bem como outros grandes problemas de saúde, como defeitos congênitos, leucemia infantil, ataques cardíacos, derrames, doenças pulmonares e nascimento prematuro", listou a atriz.

"Devemos encontrar uma maneira de nos unir para acabar com essa correlação mortal. Muitas famílias sofreram, muitas comunidades foram esquecidas, descartadas como 'zonas de sacrifício', muita dor foi suportada. Não precisa ser assim. Mudar isso é possível e pretendo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para conseguir. Este câncer não vai me deter", concluiu Jane.

Linfoma não-Hodgkin

O Linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer raro que se origina nas células do sistema linfático e espalha-se desordenadamente pelo corpo. Esta doença possui mais de 20 variações e pode começar em qualquer região do corpo, como também, afetar diferentes idades, sendo mais comum em pessoas mais velhas.

Entre os sintomas da doença estão o inchaço dos gânglios linfáticos — regiões do pescoço, axilas e virilha —, febre, dor de barriga e igualmente, no peito. Já o tratamento para o problema pode incluir quimioterapia, radioterapia, transplante de células-tronco ou uso de medicamentos.