Publicado 07/09/2022 10:08

Rio - Shakira usou as redes sociais, na última terça-feira, para comemorar os 91 anos do pai, William Mebarak. No Instagram, a cantora colombiana escreveu um texto em homenagem ao aniversariante e celebrou que ele tenha se recuperado de quedas sofridas recentemente e também, da Covid-19.

"Feliz aniversário ao herói da minha vida!", iniciou a artista na publicação em que aparece cantando ao lado do pai. "'Papito' passou pela Covid, duas quedas e duas cirurgias. Foram muitas coisas este ano e, mesmo assim, ele segue com seus 91 anos me ensinando a cada dia a resiliência e o amor sem limites", completou Shakira.

Em junho deste ano, a cantora comemorou a alta hospitalar de William, após uma das quedas sofridas. Na época, Shakira publicou um vídeo em que mostrava o pai lendo algumas palavras durante sua recuperação em casa. "Com meu pai dispensado, já em casa e se recuperando, ajudando ele na estimulação cognitiva após o trauma. Obrigado a todos por nos envolver com seu imenso amor", escreveu a colombiana.