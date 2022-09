Anitta compartilha registros ao lado do namorado, Murda Beatz, nos bastidores de seu novo clipe "No Más" - Reprodução / Instagram

Publicado 07/09/2022 08:05

Rio - Após fazer desabafo no Twitter afirmando se sentir usada na tarde desta terça-feira (6) , os fãs de Anitta notaram que Anitta apagou as fotos com o então namorado, o produtor musical Murda Beatz, e também que deixou de segui-lo no Instagram. O unfollow foi retribuído pelo produtor.