Jade Picon posa com fãs em praia do Rio

Rio - Jade Picon aproveitou o feriado de Independência do Brasil, comemorado nesta quarta-feira (07), para aproveitar um dia na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Simpática, a influenciadora parou e tirou algumas fotos com fãs que estavam no local.

O momento descontraído ocorreu entre as pausas das gravações de "Travessia", folhetim escrito por Gloria Perez e que poderá ser acompanhada nas telinhas a partir de outubro. A trama protagonizada por Lucy Alves, Chay Suede e Romulo Estrela marca a estreia da ex-participante do "BBB 22" em novelas da TV Globo.

