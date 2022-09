Juliette e mais famosos fazem show em homenagem à Independência do Brasil

Rio - Juliette Freire se apresentou em homenagem ao Bicentenário da Independência do Brasil, em São Paulo, nesta quarta-feira, dia 7 de setembro.

A ex-BBB caprichou no modelito e mostrou toda sua beleza com um vestido amarelo e uma echarpe azul, representando as cores da bandeira do país.

Famosos como Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata, Priscilla Alcantara, Margareth Menezes, Daniel, Criolo, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, também participaram do evento.

