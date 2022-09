Rafa Kalimann faz trilha no Parque Nacional da Tijuca - Reprodução Internet

Rafa Kalimann faz trilha no Parque Nacional da TijucaReprodução Internet

Publicado 07/09/2022 22:02

Rio - Rafa Kalimann aproveitou o feriado desta quarta-feira (7) de uma maneira diferente! Para a apresentadora, foi dia de fazer trilha no Parque Nacional da Tijuca com um pequeno grupo de amigos. A ex-BBB divulgou em seu Instagram as etapas da caminhada, que contavam com mais escalada do que ela imaginava: "Me arrependi!", disse ao se deparar com uma subida íngreme.

Durante o trajeto a artista recebia incentivos dos amigos e brincou com a situação: "'Agora você chegou na melhor parte' é muito estimulador HAHAHAH", escreveu no story. Ao chegar no topo da pedra, Rafa compartilhou com seus seguidores a vista do por do sol de tirar o fôlego.

Na publicação, a apresentadora aparece com os braços abertos na posição do Cristo Redentor e escreveu na legenda: "Eu vou agradecer. A cada passo, cada respiro, cada sentir do amor incondicional desse Deus que habita em mim. Nada me limita a crer que a única sobrevivência que encontramos pra nossa esperança é enxergar que existe algo maior - e que não está acima; está dentro. Temos diferentes maneiras de buscar essa conexão e no que crer, e cabe a nós respeitar a busca pelo AMOR de cada um. Eu sinto Deus em tudo.

a ESPIRITUALIDADE não está na voz do homem, não está no tijolo, não está no julgamento, na imposição.

Não gera culpa, controle ou manipulação. Se não pudermos sentir em um entardecer, em um sorriso, um gesto, abraço, não estamos olhando pro que é espiritualidade. Tolo dos que a usam pra interesses humanos.

A espiritualidade está nos montes, nos rios, no sol, na lua, naquilo que o homem não faz, não cria. Está no cuidado com a gente, nas diferentes religiões, no respeito ao próximo. É o individual praticado no coletivo, somos o bem que causamos no outro, somos puramente nossa intenção. SÓ CABE A NÓS, AMAR! Com amor, Rafa."

Fãs e seguidores da namorada de José Loreto deixaram mensagens carinhosas nos comentários: "Você é luz", "Você é LUZ e AMOR Rafa", "as maravilhas de Deus" e "Que luz e paz que vc emana!!" foram alguns dos recados recebidos dos internautas.