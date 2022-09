L7 e Jason Derulo se encontram pós Rock in Rio - Reprodução Internet

Publicado 07/09/2022 19:54

Rio - O funk brasileiro fez mais um fã! Jason Derulo veio ao Rio de Janeiro para se apresentar no Rock in Rio, mas decidiu adiar sua volta para casa. O cantor tocou o hit "Ai, Preto" durante o seu show e nesta quarta-feira (7) se encontrou com L7, um dos responsáveis pelo sucesso. O encontro foi em um estudio de gravação e ainda contou com a presença de Papatinho.

A reunião foi divulgada por L7nnon com a legenda "Was a pleasure my bro @jasonderulo", "Foi um prazer meu irmão" em português. Na publicação, o cantor internacional aparece arriscando algumas frases da música em português e interagindo com os artistas. Fãs especulam que possa vir um feat internacional com o cantor de Wiggle, seria o primeiro na carreira de L7, mas não de Papatinho.

Nos comentários outros artistas, fãs e amigos dos cantores comemoraram o encontro dos cantores. A atriz Gi Lancellotti comentou: "Aí que chiqueeeee" e a influenciadora Gabily deixou sua lembrança: "Uhullllllll". Outros nomes da indústria musical apareceram e deixaram comentários do tipo: "Giganteeeeeee porrrr pra cima", "ning segura esse homi" e "Queeeeebra".