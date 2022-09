Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 06/09/2022 16:25 | Atualizado 06/09/2022 17:26

Rio - Anitta soltou um desabafo no seu Twitter, nesta terça-feira (6), e deixou seus fãs preocupados. No tweet a Patroa escreveu: "Se sentir usada é uma bosta". Os seguidores ficaram em estado de atenção principalmente por causa da sequencia anterior de tweets que a artista havia feito. Muitos especulam que o desabafo pode estar relacionado ao namoro com Murda Beatz, com quem assumiu o relacionamento no último dia 12 de junho.

Na madrugada da última segunda-feira (5), a cantora tweetou um texto falando sobre pessoas aproveitadoras: "Existem pessoas que escolhem habitar neste entorno obscuro pra que possam desfrutar do pote de ouro... mas querem te puxar junto. Querem te usar de resgate caso estejam se afogando, mesmo que isso possa te prejudicar. Mas felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro", e continuou: "(seja lá o que esse ouro seja pra você dentro da sua realidade) não é liberdade. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo."

A reação do público foi de preocupação com Anitta: "me conte quem fez isso com vc amor que eu já mando dar fim nesse", "fala quem foi pra detornamos mami", "Mor o q tá acontecendo???" e "Calma que o mundo dá voltas" foram algumas das respostas ao desabafo.

Se sentir usada é uma bosta — Anitta (@Anitta) September 6, 2022

(seja lá o que esse ouro seja pra você dentro da sua realidade) não é liberdade. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como saber amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo. — Anitta (@Anitta) September 6, 2022