Justin Bieber cancela shows em São Paulo - Ag. News

Justin Bieber cancela shows em São PauloAg. News

Publicado 06/09/2022 14:36

Rio - O cantor Justin Bieber anunciou uma pausa na turnê "Justice World Tour Latin America", através das redes sociais, nesta terça-feira. Sendo assim, os shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro, no Allianz Parque, em São Paulo, foram suspensos. O cantor canadense explicou que irá priorizar sua saúde, após ser diagnosticado com a Síndrome de Ramsay-Hunt e depressão. Ele ainda comentou que deu tudo de si no Rock in Rio, neste domingo, e que depois da apresentação se sentiu exausto.

fotogaleria

"No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito", iniciou ele.

"No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil. Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então, vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar. Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de Justiça para o mundo", finalizou o cantor.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por T4F (@t4f)

O cancelamento dos shows em São Paulo também foram confirmados pela empresa Time For Fun (T4F) através de um comunicado publicado no Instagram, nesta terça-feira. "Lamentamos informar que devido a problemas pessoais do artista Justin Bieber, a "Justice World Tour Latin America" foi suspensa, incluindo seus shows em São Paulo, que seriam realizados nos dias 14 e 15 de setembro", diz a nota. As informações sobre o reembolso ou manutenção de ingresso para os seus titulares serão dadas em breve.

Show no Rock in Rio

No palco, Bieber exibiu imagens com legendas em português em que ele aparece falando sobre o momento em que está passando atualmente, com muitas referências a Jesus. As fãs, as Beliebers, foram à loucura e deram muitos gritinhos quando o cantor tirou os óculos escuros que estava usando. "Rio, como estão se sentindo? Estou agradecido de estar aqui hoje, teremos uma ótima noite", disse Bieber, logo antes de cantar "Holy".

Logo em seguida, o cantor já voltou sem camisa e cantou "Where Are Ü Now" e "What Do You Mean". Um dos momentos mais emocionantes foi quando o cantor fez a performance de "Love Yourself", apenas com o violão, e as fãs gritaram os versos da música a plenos pulmões.

Apesar das especulações de que não queria estar ali, Justin Bieber mostrou que os rumores não eram verdade e fez um bonito show, com muitas referências aos problemas de saúde que têm enfrentado. Ele foi diagnosticado com síndrome de Ramsay Hunt, Doença de Lyme e depressão. Desde então, o astro tem se apoiado em sua fé em Deus e no amor pela mulher, Hailey. O canadense também cantou "Baby", seu sucesso mais antigo. Após a oração e escutar um "Bora meu pastor" de uma fã no meio da plateia, Bieber cantou no piano "Peaches", uma música sobre maconha, e encerrou a noite com "Anyone".