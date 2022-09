Jennifer Lawrence - Reprodução / Youtube

Jennifer LawrenceReprodução / Youtube

Publicado 06/09/2022 15:29

Rio - Jennifer Lawrence revelou que já sofreu dois abortos antes do nascimento de seu primeiro filho, Cy, que nasceu em fevereiro deste ano, do casamento com Cooke Maroney. Em entrevista à Vogue, explicou como ao longo de sua gravidez observou a mudança do cenário dos direitos das mulheres, e admitiu que a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos fez ressurgir lembranças dolorosas.

fotogaleria

Ela contou que seu primeiro aborto espontâneo aconteceu aos 20 e poucos anos e garantiu que sua intenção era de realizar o procedimento, caso não tivesse acontecido naturalmente. "Eu tive um aborto sozinha em Montreal", disse Jennifer, que teve sua segunda perda há alguns anos, durante as gravações do filme "Não Olhe Para Cima", no final de 2020.



Desta vez, a atriz era casada e afirmou que queria muito ter um filho, mas infelizmente teve outro aborto espontâneo. Lawrence ressaltou desde que experenciou a maternidade este ano, tem pensado ainda mais em como é difícil entender a forma que mulheres jovens com opções limitadas são forçadas a prosseguirem com gravidezes indesejadas.

Vencedora do Oscar de "Melhor Atriz" em 2013, Jennifer Lawrence ficou conhecida internacionalmente após interpretar a mutante azul Mística, da franquia "X-Men", e a heroína Katniss Everdeen, protagonista da franquia "Jogos Vorazes".