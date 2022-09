Jessie J desembarcou no Brasil - Marcelo Sá Barretto/Ag.News

Rio - Jessie J chegou ao Brasil na noite da última segunda-feira (05) para realizar uma sequência de shows. A cantora britânica de 34 anos se apresentará no Palco Sunset do Rock in Rio, no dia 8 de setembro, e no dia 10 de setembro sobe ao palco do Pavilhão Pacaembu, em São Paulo.

Esbanjando simpatia, Jessie J tirou fotos e distribuiu autógrafos para os fãs que a aguardavam no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.