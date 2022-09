Antônio Fagundes recusou papel em ’Pantanal’ após TV Globo não aceitar condição - Reprodução/Youtube

Publicado 06/09/2022 15:37 | Atualizado 06/09/2022 15:42

Rio - Antônio Fagundes participou do "Flow Podcast" e revelou durante a entrevista que negou um convite da TV Globo para integrar o elenco de "Pantanal". O ator de 73 anos afirmou que a direção não aceitou que ele seguisse uma rotina de muitos anos: gravar apenas às segundas, terças e quartas-feiras.

fotogaleria "Fiz isso minha vida inteira na Globo. Gravei o "Rei do Gado" [1996] no Araguaia, gravei "Renascer" [1993] em Ilhéus. Fiz protagonistas absolutos gravando segunda, terça e quarta. Acho que mudou um pouco a mentalidade da direção e foi assim", explicou.

O veterano da televisão brasileira contou que recusou algumas propostas de projetos no streaming. "Eu recebi convite de alguns streamings, mas é um mundo complicado para nós. Se eu for gravar alguma coisa no streaming, eu tenho que parar o teatro. Basicamente, é assim que funciona. Não tem sentido eu ter saído da Globo por causa disso e não fazer isso nos streamings."

Antônio Fagundes ainda comentou a mudança feita pela Globo em relação ao vínculo com grandes artistas, a emissora optou por fechar, em alguns casos, contratos por obra. "O ator sempre foi desempregado. A televisão, durante um período, deu uma certa estabilidade com os contratos longos. Quando comecei a fazer teatro, você entrava em uma peça e já começava a procurar outra. Você tinha que estar sempre correndo atrás e juntar um dinheirinho. Agora, com a televisão acabando com os contratos longos, está todo mundo desempregado o tempo inteiro", disse.