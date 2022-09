Susana Naspolini posa sorridente em uma sessão de quimio. - Reprodução Internet

Publicado 06/09/2022 14:46 | Atualizado 06/09/2022 17:24

Rio - Susana Naspolini divulgou para seus seguidores mais um passo no seu tratamento contra o câncer. A repórter publicou, nesta terça-feira (6), uma foto durante uma sessão de quimioterapia e mostrou positividade com a situação. Sempre sorridente, Susana tem o costume de atualizar seu Instagram com as etapas do tratamento.



Na legenda, a jornalista escreveu: "Mais uma ou menos uma químio??!!! Como vocês preferem? O importante é estar aqui fazendo, né?! Obrigada pela torcida meus amigos!! juntos sempre!!!!! Mil bjosss!", fazendo alusão ao ditado do copo meio cheio ou meio vazio.

Amigos, fãs e famosos mandaram boas energias para Susana, que posa sem cabelo e com o sorriso tampado pela máscara. Milton Cunha fez questão de deixar seu recado: "Te amo Naspô. Te acho chic e elegante e sincera. Batendo todos os meus tambores por ti amada! Tu mereces... pega aquela bicicletinha e te joga gata.... te amo", e a apresentadora Astrid Fontenelle comentou: "Luz na caminhada, menos uma!!". Internautas lotaram os comentários desejando forças para a repórter, o amor do público faz diferença.