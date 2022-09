Avril Lavigne chega ao Brasil - Reprodução do Instagram

Avril Lavigne chega ao BrasilReprodução do Instagram

Publicado 06/09/2022 13:47

Rio - Avril Lavigne, de 37 anos, chegou ao Brasil na manhã desta terça-feira. A cantora fará dois shows no país nesta semana: um em São Paulo, nesta quarta-feira, e outro no Rio de Janeiro, na sexta. Após a longa viagem, a artista brincou com os fãs, através do Instagram Stories, ao publicar uma foto da cama de seu quarto de hotel. "Finalmente posso dormir", escreveu ela.

fotogaleria

Em São Paulo, Avril embala o público com a turnê “Love Sux”, no Espaço Unimed, nesta quarta-feira. Na sexta-feira, ela é uma das atrações do palco Sunset, do Rock in Rio. As outras são Jão, Di Ferrero e Vitor Kely e 1985: a homenagem. No mesmo dia, no palco mundo, Green Day, Fall Out Boy e Capital Inicial se apresentam.