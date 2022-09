Fernanda Vasconcellos registra momento em que Cássio Reis nina o filho, Romeo, de apenas dois meses - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2022 09:54 | Atualizado 06/09/2022 09:55

Rio - Fernanda Vasconcellos usou as redes sociais, na última segunda-feira, para compartilhar registros onde o marido, Cássio Reis, aparece ninando o filho do casal, Romeo, de apenas 2 meses. O momento carinhoso ocorreu após um fim de semana em que o apresentador dedicou-se ao trabalho no Rock in Rio, participando de uma ação promocional do festival.

Nas redes sociais, a atriz, que é mãe de primeira viagem, tem elogiado a parceria do marido na criação do bebê. "Você merece o mundo! A gente te ama", afirmou Fernanda na legenda de uma foto em que Cássio aparece segurando Romeo nos braços.

Os dois estão juntos desde 2015 e além de Romeo, o apresentador também é pai de Noah, de 14 anos, fruto do relacionamento com Danielle Winits.