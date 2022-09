Gabriel Sater, de 'Pantanal', se apresenta com o maestro João Carlos Martins

Rio - Gabriel Sater, de 40 anos, e o maestro João Carlos Martins, de 82 anos, fizeram um show juntos no Teatro Santander, em São Paulo, na noite de segunda-feira. O espetáculo 'Do Clássico ao Pantanal' tinha no repertório clássicos de Beethoven, tango, músicas regionais e algumas canções da trilha sonora de 'Pantanal', da TV Globo.

A ligação entre os artistas começou quando eles fizeram uma nova versão da música 'Amor de Índio', de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, para a novela. Na canção, tema de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen), Gabriel, que é filho de Almir Sater, canta e Martins toca piano. Vale lembrar que o artista também é um dos destaques do folhetim. Na trama, ela dá vida ao personagem Trindade.

