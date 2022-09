Tiago Leifert e Daiana Garbin - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2022 08:58

Rio - Tiago Leifert e Daiana Garbin usaram as redes sociais, na última segunda-feira, para falar sobre o primeiro ano de tratamento da filha, Lua, de apenas 1 ano e 10 meses, contra um retinoblastoma, tipo raro de câncer ocular. No Instagram, os dois também anunciaram que estarão organizando um evento voltado para conscientização sobre a doença.

"Oi, pessoal! Agora no mês de setembro a nossa filha Lua está completando um ano de tratamento contra o câncer, e o aniversário de um ano do tratamento, por coincidência, cai muito perto do Dia Nacional de Combate ao Retinoblastoma", iniciou Tiago em vídeo.

"A gente aproveitou essa coincidência para fazer um evento. A Dai está organizando uma campanha — que a gente espera que seja gigante e esse é só o primeiro ano — de conscientização sobre o retinoblastoma. É uma doença rara? É uma doença rara, mas ela acontece. E a gente quer que as pessoas descubram o mais rápido possível", acrescentou. "O diagnóstico precoce é fundamental, por isso é importante disseminar informação. É essa a nossa intenção. Então vem aí a campanha 'De olho nos olhinhos'", contou o jornalista.

No registro, Daiana aproveitou para complementar a fala do marido e convidou os seguidores a participar do evento. "A gente espera vocês dia 17 de setembro para o lançamento dessa campanha no Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo. Mas a campanha não vai ser só em São Paulo, vão ter ações em várias cidades do Brasil. Ao longo dos próximos dias, a gente vai contar para vocês todos os locais e cidadesonde terão essa campanha, mas dia 17, no Ibirapuera, em São Paulo, a gente espera vocês com médicos voluntários que vão explicar para os pais como identificar os sinais e sintomas do retinoblastoma e, claro, muitas brincadeiras, brinquedos, e diversão para as crianças", afirmou.

"A gente vai estar presencialmente no Parque do Ibirapuera, fisicamente, mas essa campanha precisa estar na internet, então, a gente precisa da sua ajuda para divulgar as informações. Ao longo dos dias vamos conversar bastante, a Dai vai fazer live, a gente vai divulgar uma cartilha para você compartilhar no WhatsApp, onde você quiser, mas o mais importante é levar essa informação para vários lugares, para que vocês fiquem 'De olho nos olhinhos' das crianças, pode ser seu sobrinho, seu neto, seu filho. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida dos seus filhos. Vocês vão ter que nos aguentar nos próximos dias. Vem aí: 'De olho nos Olhinhos'", finalizou Tiago Leifert.



