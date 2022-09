Beth Goulart testa positivo para a covid-19 - Reprodução/Instagram

Beth Goulart testa positivo para a covid-19Reprodução/Instagram

Publicado 05/09/2022 21:22

Rio - Beth Goulart foi diagnosticada com covid-19, segundo a atriz revelou em postagem no Instagram, nesta segunda-feira. A artista tranquilizou os fãs e avisou que tem um caso leve da doença, destacando que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus.

fotogaleria

"Meus queridos, tentei escapar o máximo que pude, mas a covid me pegou. Graças a Deus, tomei as 4 doses da vacina. Muita dor de garganta, mas já estou medicada. Vou dando notícias. Protejam-se o vírus ainda está entre nós", aconselhou a filha de Nicette Bruno, que faleceu vítima da covid-19, em dezembro de 2020.

Nos comentários, Beth recebeu mensagens de apoio e carinho de fãs e amigos: "Melhoras, querida", desejou Alexandra Richter. "Te cuida minha amiga! Já, já estarás cem por cento!", escreveu a jornalista Susana Naspolini, que enfrenta tratamento contra um câncer. "Fique bem. Você é preciosa", disse um seguidor.

Confira: