Anitta usa calça com transparênciasReprodução do Instagram

Publicado 05/09/2022 12:49

Rio - Anitta, de 29 anos, arrasou na produção para curtir uma noitada nos Estados Unidos, neste domingo, com a amiga Lele Pons. Com uma calça cheia de recortes e transparência e um cropped preto, a Poderosa exibiu as curvas em vídeos publicados no Instagram Stories.

Acompanhada de algumas amigas, Anitta curtiu o dia de folga no país. Ela jantou em um restaurante japonês , logo depois, foi para uma boate. No local, a cantora dançou muito ao lado de Lele Pons.