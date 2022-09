Anitta - Reprodução/Instagram

AnittaReprodução/Instagram

Publicado 04/09/2022 11:34 | Atualizado 04/09/2022 12:03

Rio - Anitta prestigiou o show do amigo Leo Santana, em Miami, nos Estados Unidos, neste sábado, e, como sempre, causou com a escolha do look. A cantora apareceu em vídeos indo até o carro usando uma blusa transparente, deixando os seios à mostra.

fotogaleria

A artista, que é conhecida por suas peças de roupa provocantes , não aparenta se incomodar por estar mostrando demais e segue agindo com naturalidade. Anitta foi dirigindo uma Lamborghini até o local e aparece falando espanhol e inglês.