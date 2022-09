Glenda Kozlowski - Reprodução/Instagram

Glenda Kozlowski Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2022 12:56 | Atualizado 03/09/2022 13:25

Rio - Glenda Kozlowski surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira ao compartilhar uma série de fotos com uma lingerie preta de renda com estampa de oncinha. A jornalista de 48 anos arrematou o look com um batom vermelho.

fotogaleria

"Sexta, né? Bora lá?", escreveu ela na legenda da publicação, que teve milhares de curtidas e centenas de comentários com elogios. "Olha ela", disse uma pessoa. "Linda que chama", elogiou outro fã. "Uau, maravilhosa", disse um admirador. Glenda é mãe de Gabriel, de 26 anos, e de Eduardo, de 17.