Sonia Abrão recebe alta hospitalar - Reprodução/Instagram

Sonia Abrão recebe alta hospitalarReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2022 20:43 | Atualizado 02/09/2022 20:45

Rio - Sonia Abrão dividiu com seus seguidores, nesta sexta-feira (2), a notícia de que recebeu alta hospitalar após ser internada para tratar uma pneumonia bacteriana. A apresentadora de 59 anos estava afastada de seu programa, "A Tarde É Sua", da RedeTV!, desde o dia 16 de agosto, quando foi diagnosticada com covid-19, e posteriormente contraiu a doença respiratória.

fotogaleria

"E a hora de voltar pra casa chegou!!! Graças a Deus!", escreveu ela, mostrando sua saída do hospital. "A todos que rezaram e torceram pela minha recuperação e volta pra casa, agradeço do fundo do meu coração. Deus os abençoe imensamente! Um feliz fim de semana pra todo mundo e ATÉ SEGUNDA!!! Amo vcs!", celebrou.