Wanessa Camargo levou os filhos para a Disney - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo levou os filhos para a DisneyReprodução/Instagram

Publicado 02/09/2022 16:41

Rio - Wanessa Camargo viajou ao lado dos filhos José Marcus, de 10 anos de idade, e João Francisco, de 8 anos, para curtir um período de descanso na Flórida, nos Estados Unidos. A cantora publicou nesta sexta-feira (02) algumas fotos com as crianças no parque da Disney.

fotogaleria "Mais um dia de muita alegria aqui na Disney! Hoje estamos no Magic Kingdom e as fotos falam por si só, né? A felicidade estampada na nossa cara, com uma vibe única que só esse lugar tem!", celebrou Wanessa.

O momento de calmaria da cantora veio após o anúncio do término do casamento de 17 anos com Marcus Buaiz, e as recentes aparições ao lado de Dado Dolabella, com quem viveu um relacionamento conturbado nos anos 2000.