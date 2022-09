Angelica e Luciano Huck - Reprodução Internet

Publicado 02/09/2022 18:50 | Atualizado 02/09/2022 22:07

Rio - Angélica começou as comemorações do aniversário do marido, Luciano Huck. O apresentador nasceu no dia 3 de setembro, porém a esposa fez uma publicação nesta sexta-feira (2) dando início antecipadamente às celebrações dos 51 anos do marido.



No texto, acompanhado de uma sequência de fotos do casal, a atriz e apresentadora escreveu: "Pensei em mil formas de começar a comemorar seu aniversário, mas todo ano é isso... o que falar pra você? Se tudo que te desejo e almejo, sempre te falo? Sou grata por ter você em minha, por ser esse amigo, companheiro, parceiro, marido, namorado, paizão...uau! Sou feliz em dividir meus dias e ter essa família maravilhosa com você. Hoje ainda não é seu aniversário, mas quero comemorar! Pode ficar tranquilo, que ainda tem mais, afinal, você sempre traz mais do que 51 boas ideias!!!".

O post abriu as portas para os parabéns dos fãs, famosos e dos amigos do casal. Carolina Dieckmann foi uma das celebridades que mandou suas lembranças: "ahhhhh q lindeza vcs… viva luuuuu", assim como Anderson da Way Models: "Voces sao lindos e especiais demais! Parabéns pra ele um cara querido, generoso! E um beijo pra ti linda Angelica! Saudades". No resto dos comentários, internautas deixaram suas boas energias, amor e desejaram parabéns antes do dia para Luciano.