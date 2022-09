João Luiz Pedrosa - Reprodução Internet

Rio - João Luiz Pedrosa, de 25 anos, está colhendo os frutos de sua participação no "BBB 21". O professor agora está se aventurando no mundo dos podcasts e é um dos apresentadores do "Bocas Ordinárias", o primeiro programa neste formato do Spotify Brasil que conta também com a gravação em vídeo da conversa. Na atração, João se une à youtuber Pathy dos Reis, à rapper e compositora MC Soffia, ao podcaster Beto Estrada e ao publicitário Julio Beltrão.

O ex-brother explica que não poderia estar mais animado e que nunca tinha pensado ser possível estar fora das salas de aula. No entanto, agora que a mudança aconteceu, ele não vê tanta diferença no trabalho que exerce. "De alguma forma ou outra, sempre lidei com um público. A questão é que agora de uma forma muito mais ampliada".

O convite para participar do projeto surgiu do apresentador Júlio Beltrão. "Enquanto eles desenvolviam as ideias sobre esse projeto, viram que seria legal acrescentar mais alguns elementos e foi quando o Júlio pensou em mim e veio o convite. Hoje nós formamos um grupo muito legal e nada óbvio, e esse foi um dos motivos que o Spotify comprou e defendeu muito nosso projeto", relembra.

Além do variado time de apresentadores, os convidados do programa também contribuem muito para a atração com suas histórias. "Nós buscamos escolher personalidades com histórias interessantes, que façam feat com a gente e com o que queremos apresentar", garante.

Outros projetos

Para João, apesar de o "BBB" ter aberto muitas portas, hoje ele consegue alcançar seus objetivos e construir seu caminho de forma autônoma. Além do podcast, o mineiro ocupa seu tempo apresentando o programa "Trace Trends", disponível no Globoplay, e se dedicando a escrita. Ele, inclusive, lançou em janeiro deste ano seu primeiro título, "Como essa calopsita veio parar no Brasil?", que saiu pela Harper Collins.

