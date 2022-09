Viviane Araújo mostra decoração do quarto de Joaquim - Reprodução Internet

Publicado 02/09/2022 14:49 | Atualizado 02/09/2022 15:18

Rio - Viviane Araújo está cada vez mais perto de dar a luz Joaquim. Com 40 semanas de gestação, a atriz compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (2), as imagens e detalhes do quartinho do seu primeiro filho. Todo em branco com detalhes em marrom e azul, a Rainha de Bateria conta que sempre foi seu sonho montar a decoração do pequeno e dividiu em seu Instagram sua felicidade.

Na legenda, Vivi escreveu: "Sejam bem-vindos ao quarto @graodegente do Joaquim! Não via a hora de compartilhar esse momento com vocês, mais um capítulo desse sonho que estamos vivendo. Só dá para descrever com essa palavra, sabe? É tudo um sonho! O quartinho ficou exatamente do jeito que a gente imaginava. Tudo branquinho, com um toque sutil de azul, muitos ursinhos e, principalmente, muito amor em cada detalhe. Ficou perfeito, assim como o atendimento impecável da Grão de Gente. As peças são de uma qualidade incrível e tenho certeza que o nosso príncipe será muito feliz nesse cantinho. Não vemos a hora de ter você aqui com a gente, meu amor!"

Além de contar um pouco sobre a decoração no seu Story, a atriz publicou um vídeo mostrando os detalhes do quarto junto com seu marido, enquanto narra transbordando de amor. Nos comentários da publicação, fãs e amigos mandaram muitas energias positivas ao casal, desejando felicidade e amor.