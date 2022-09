Rafa Kalimann e José Loreto aparecem fazendo tratamento no cabelo juntos - Reprodução Internet

Rafa Kalimann e José Loreto aparecem fazendo tratamento no cabelo juntosReprodução Internet

Publicado 02/09/2022 18:11

Rio - Rafa Kalimann e José Loreto estão aproveitando juntos calor do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (2), o ator publicou um vídeo onde aparece com a namorada fazendo uma receita caseira e hidratando o cabelo. Depois de aproveitarem a luz do sol com seus cachorros, o casal brinca e toma uma chuveirada para completar o tratamento.

fotogaleria

Na legenda, José escreveu: "Tutorial Bendita Babosa 1)Babosa. 2)Óleo de coco. 3)Creme sem enxágue. 4)Afeto em abundância. Misture tudo e seja feliz!!!", e recebeu um recado na apresentadora: "O q q tem por trássss.. desses seus olhos verdesss".

A publicação tambem contou com comentários de vários amigos, outros artistas e fãs. Por exemplo, a atriz Aline Borges escreveu: "Ahahahahaha que lindos!!!", enquanto fãs desejavam o melhor para os dois: "Pronto, me apaixonei pelo casal", "Todo amor do mundo pra vcs… ambos são iluminados" e "Que maravilha da natureza! vocês são lindos" foram algumas das lembranças deixadas pelos internautas.