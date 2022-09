Enzo Celulari e Vitoria Strada brincam na piscina com Zoe Sato - Reprodução Internet

Publicado 02/09/2022 16:10

Rio - Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (2), um momento de muita fofura. A apresentadora se hospedou no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, para o Hotel Sephora. Na manhã pós festa, Sabrina levou Zoe, de 3 anos, para a piscina do hotel, e quem ficou responsável pela recreação da pequena foram os amigos da mãe, Enzo Celulari e Vitória Strada.

O evento da marca de beleza Sephora, começou neste final de semana e trouxe vários famosos para o hotel mais conhecido do Rio de Janeiro para uma experiencia imersiva da marca. Vitória estava no local pelo mesmo motivo e, junto com Enzo, aproveitaram para brincar com Zoe sob o sol de Copacabana.

"Zoe sendo cuidada pelo tio Enzo e pela tia Vitória", fala Sabrina no fundo do vídeo divulgado. "Tô apaixonada pela minha nova amiga", comentou a atriz ao repostar a foto, e "eu não tenho estrutura emocional alguma para lidar com a Zoe" foi o recado deixado pelo filho de Claudia Raia.