Luana Piovani compartilha detalhes dos bastidores de novela em PortugalReprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 13:41 | Atualizado 02/09/2022 13:41

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para dividir com os fãs momentos dos bastidores das gravações de sua nova novela portuguesa. A atriz, que voltou para as tramas recentemente, brincou sobre fazer parte do núcleo rico da obra.

"Uma cena enorme, todo mundo no cenário. Vou desligar para concentrar para fazer bem", iniciou Luana via stories. Algumas horas depois, a atriz reapareceu comendo um lanche. "Estamos comendo uma coisinha aqui! Fazer parte do núcleo rico... Tem sempre comida e sofá bom para sentar", disse bem-humorada.

Recentemente, Luana Piovani surpreendeu a web ao afirmar que não tem amigos famosos. Na época, um fã questionou o porquê de celebridades não comentarem nas publicações da artista, ao que ela respondeu: "Eu não sei. Não tenho amigos famosos. Tenho amigos feitos na vida. Durante trabalhos, ficaram os de teatro".