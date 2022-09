Que dupla! Bárbara Coelho joga futevôlei com ex-jogador Júnior

Rio - A apresentadora do "Esporte Espetacular" Bárbara Coelho mostrou todo seu talento com a bola, na tarde desta sexta-feira, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Bárbara fez um treino de futevôlei ao lado de ninguém menos que o ex-jogador Júnior.

Em meados de agosto, Bárbara Coelho passou por um grande susto. A apresentadora contou ao "Encontro", da TV Globo, que sofreu uma tentativa de dopagem de um carro de aplicativo . "Comecei a ficar muito mal, perder os sentidos, com falta de ar, com dificuldade até de falar. Mandei mensagem pro meu marido (fake) falando: 'Me espera na porta, porque eu estou chegando'. E ele (o motorista) me olhou muito feio pelo retrovisor. Pedi pra ele parar assim no primeiro condomínio. Ele: 'porque? Sua corrida não acabou'. E eu ficando com falta de ar, tinha trânsito. Estava preparada para sair do carro em movimento, mas ele parou. Tinha uma banca próxima ao condomínio, pedi ajuda, cai no choro...", relatou Bárbara.