Alessandra Negrini estaria namorando o cantor Arlindinho, filho de Arlindo CruzReprodução Internet

Publicado 02/09/2022 11:06 | Atualizado 02/09/2022 11:11

Rio - Alessandra Negrini, de 52 anos, e Arlindinho, de 30, filho do cantor Arlindo Cruz, estão vivendo um romance. A informação é do jornal "Extra". Ainda de acordo com a publicação, a atriz e o cantor mantém a relação bastante discreta, mas já circulam por rodas de samba do Beco do Rato e do bar Vaca Atolada, no Centro do Rio.

O cantor também estaria fazendo visitas frequentes à atriz em seu apartamento na Gávea, na Zona Sul da cidade. Eles estariam frequentando os bares da região, mas sempre de madrugada para evitar serem fotografados. Alessandra Negrini vive em São Paulo, mas está morando no Rio por conta das gravações da novela "Travessia", que vai substituir "Pantanal" no horário nobre da TV Globo.

Arlindinho se separou recentemente da modelo Ayeska Massaia, com quem se casou em setembro de 2018. Os dois têm um filho. Alessandra Negrini já foi casada com o ator Murilo Benício, com quem tem um filho, Antonio Benício, e também com o cantor Otto, com quem tem Betina.