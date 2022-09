Felipe Neto cancela participação em debates e se queixa de ’militância vazia’ - Reprodução / Instagram

Publicado 02/09/2022 09:30 | Atualizado 02/09/2022 09:33

Rio - Felipe Neto usou as redes sociais, na última quinta-feira, para expressar seu descontentamento acerca das críticas que tem recebido na web. No Twitter, o youtuber afirmou ter cancelado a participação em debates sobre temas relevantes, pois está cansado de lidar com uma "militância vazia".

"Estou cancelando todas as minhas participações em debates e eventos, sem prazo de volta", iniciou Felipe. "Tinha topado participar de evento sobre a Amazônia hoje, só para gerar audiência e fazer perguntas aos especialistas... Vários militantes criticaram porque não tenho a ver com o tema e sou carioca", acrescentou.

"Estou cansado! São anos tentando usar minha influência e audiência para fazer o bem, corrigir meus erros, levar as pessoas para debates importantes, para ficar tomando 'porrada amiga' de gente que quer acumular curtidas no Twitter, e ficou viciada numa militância vazia", disparou o youtuber.

"Eu fiz a minha parte, aguentei até onde deu, agora eu vou ficar no meu canto. Essa militância insuportável venceu, não tentarei mais furar suas bolhas, podem ficar tranquilos. Para todos aqueles que sempre me apoiaram nesses momentos, peço perdão, eu não tenho mais força não", desabafou.

Por fim, Felipe ratificou que se dedicará ao movimento contra o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, mas apenas em suas próprias redes sociais. "Vou continuar minha campanha anti-Bolsonaro, continuarei minha luta contra o fascismo, a destruição do meio ambiente e todas as pautas que estimo... Só que ficarei apenas com o meu público, nas minhas redes", finalizou.

Nas respostas dos tweets, o também youtuber Pirula aconselhou que o influenciador ignorasse as críticas que recebe na internet, ao que Felipe replicou: "A gente ignora 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos... Depois de 4 anos, com a coisa só piorando, chega uma hora que basta".