Gabigol comemora seus 26 anos ao lado de amigos e famosas no Rio

Rio - O jogador de futebol Gabigol completou 26 anos na última terça-feira, mas só comemorou a data nesta quinta-feira. O craque do Flamengo reuniu amigos, famosas e familiares em uma casa de festas no Rio. Gabigol chegou ao local de óculos escuros e caprichou no look. Valdemir Silva e Lindalva Barbosa, pais do atleta, também participaram da comemoração.

Famosas como a atriz Bruna Griphao, a DJ Bárbara Labres e a influenciadora digital Jhenyfer Dulz, a Bifão, também prestigiaram o evento. Além disso, a festa também contou com vários amigos de Gabigol como David Luiz, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Filipe Luís, João Gomes, Léo Pereira, Marinho, Pedro Guilherme, Matheuzinho e Thiago Maia.

