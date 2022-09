Reynaldo Gianecchini fala sobre Marília Gabriela - Reprodução

Publicado 01/09/2022 20:35

Rio - Reynaldo Gianecchini abriu o jogo sobre sua vida íntima no tempo em que esteve casado com Marília Gabriela. Em entrevista ao podcast "Flow", o ator de 49 anos deu detalhes sobre a vida sexual com a apresentadora de 74 anos, cujo casamento durou de 1999 a 2006.

"Quando eu era casado com a Marília, eu tinha um casamento mais fofo que você possa imaginar. Fiquei casado por quase nove anos, numa relação vivida e pensada a dois, com muito prazer e deliciosa, inclusive, sexualmente. E já falavam horrores de mim naquela época. Vários boatos", disse ele.



Corfirmando que nunca teve problemas em falar sobre a própria sexualidade, o ator abordou mais sobre esse assunto. "Eu não me importo de falar sobre sexualidade, mas, na verdade, não há mais o que falar. Já falei milhões de vezes... Mas se precisar falar mais vezes, eu bato na mesma tecla, que é isso: um exercício de todo mundo olhar para si. Parar de olhar para o dos outros. Eu não acredito muito nessas gavetas que foram convencionadas. Acredito que cada um tem a sua sexualidade, que pode ser diferente", afirmou.



Ele falou também sobre a quebra dos rótulos. "A minha, eu precisei fazer esse exercício. A vida foi me levando, e acho que eu fui corajoso de sair de uma gaveta... Eu acho interessante quebrar esse castelinho. Porque o seu ser está querendo se expressar fora do que todo mundo espera de você, fora dessas convenções sociais", destacou Gianecchini.