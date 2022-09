Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Carlinhos Maia Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 17:33

Rio - Carlinhos Maia avisou aos seguidores nesta quinta-feira (1°) que não falará publicamente sobre as eleições deste ano. O influenciador afirmou que tomou essa decisão para não perder seguidores. Atualmente, ele possui mais de 26 milhões de fãs no Instagram e 2,7 milhões no Twitter.

fotogaleria "Eles tudo doido pra saber em quem eu voto. Digo não, sabe por quê? Para não perder seguidor. É uma peleja para conquistar vocês. Quem ganhar eu digo que votei. Posso não, meus amores. vocês são difíceis. Quando vocês vão é um problema para voltar", disse.

"Vocês são muito briguentos por causa de política. Vocês ainda ficam de mal por causa de política? Deixam de falar com pai, mãe...? De jeito nenhum! Não posso perder ninguém agora", completou.