Silvero Pereira faz ensaio nu improvisadoReprodução Internet

Publicado 01/09/2022 16:35

Rio - Silvero Pereira compartilhou, nesta quinta-feira (1), com seus seguidores cliques de um ensaio nu improvisado que fez em sua própria casa. "Acordei me sentindo gostosa", legendou as poses ao som da música "Homem com H".

Após compartilhar fotos do backstage de "Pantanal", o ator de 40 anos aparece sentado em uma cadeira de casa modelando para a câmera. Nas molduras das fotos ele escreveu "por eu mesmo" e "Ator, Cantor, Dramaturgo e Nordestino".