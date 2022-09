Samara Felippo fala sobre o ex, Leandrinho - Reprodução/Instagram

Publicado 01/09/2022 15:35

Rio - Samara Felippo faz novo desabafo sobre a maternidade em vídeo publicado em seu Instagram nesta quinta-feira (1). A atriz se pronunciou após ter falado que Leandrinho, o pai de suas duas filhas, Alicia, de 13 anos, e Lara, de 9, não a ajudava na criação das crianças.

"Oi! Eu queria começar esse Reels, falando sobre os Stories que eu fiz. Que foi uma polêmica e que em nenhum momento eu quis atacar ninguém. Eu só queria dizer: seja apoio para uma mãe solo. Eu vou ler um textinho que eu escrevi, não consegui decorar ele todo, mas eu fui 'vomitando' tudo o que eu queria falar", começou Samara.



"Eu não estou falando da demanda física, apenas, dessas mulheres. Muitas cansadas, sobrecarregadas, eu falo do emocional. Do dia a dia, das brigas, do estresse, das enfermidades, das noites, dos limites e nãos, que a gente precisa estar atento a dar para nossos filhos. E muitas vezes é contestado, agredido, através de choros, insistências, aqueles que estressam. Aquelas demandas que o dinheiro não dá conta", continuou a atriz.



"E essas mulheres seguem. Passando por cima de tudo isso. Ultrapassando todos os limites. Criamos sozinhas. Desabafei em um momento de profunda gratidão, profunda emoção. Pra agradecer aquela rede de apoio que tinha sido linda. E que eu tava reconhecendo e querendo que meus amigos reconhecessem", explicou Samara.

Na legenda, ela complementou o seu relato. "Como disse Patrcia Pillar: 'Parem de falar por mim'. Saiu tudo deturpado na mídia. Quem me conhece sabe que a frase: 'Ele não me ajuda', jamais sairia da minha boca. Falei diretamente para os homens pais e não para o pai das minhas filhas", disse Samara.



"Só pagar pensão não diminui a carga mental de ser a única referência para a formação de ser humano. Se você conhece uma mãe solo, o recado ta aí, se você é uma mãe solo envie pra essa pessoas. Eles precisam saber a importância dessa rede de apoio. Entramos em colapso e ninguém esta vendo, nosso trabalho é invisibilizado, exaustivo e não remunerado", continuou ela.



"A sociedade não está preparada para amparar mães, principalmente as sozinhas. Colocar uma placa de 'culpada', 'coitada', 'cansada', 'mimizenta' é mais fácil do que incluir políticas públicas que ajudem essas mães a terem sua independência financeira. É mais fácil que apoiar para que essa mulher tenha mais qualidade de tempo com seus filhos. Ainda temos muito que aprender", finalizou ela ne legenda.

Samara e Leandrinho mantiveram um relacionamento de 2008 a 2013. "Fiquei um ano mais ou menos tentando me reerguer, mas cada um tem seu tempo, suas demandas e suas dores. É importante a gente viver o luto da separação para ter forças para continuar. Mas hoje em dia não sinto. Estou muito bem, obrigada", disse ela, que é casada com Elídio Sanna.



Em nota, Leandrinho rebateu os comentários de Samara. "Nunca gostei de polêmica e de ficar expondo minha vida pessoal, mas chegou a um ponto que eu precisei colocar o meu lado, pois sempre sou atacado e em respeito às minhas filhas eu fico quieto!", disse o ex-jogador de basquete.



"Amo minhas filhas, sou um pai presente. Passo as férias com minhas filhas, inclusive vou ver elas em breve", continuou ele. "Repudio as declarações prestadas pela Sra. Samara que atribuem a mim a condição de um pai ausente, que não ajuda na criação das minhas filhas, fato esse que não é a verdade", afirmou.

Atualmente, Leandrinho é casado com a modelo Talita Rocca, com quem teve a filha caçula, Isabela, de 2 anos.