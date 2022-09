Registros de Danni Suzuki durante sua visita aos indígenas no Alto do Xingu - Reprodução / Instagram

Registros de Danni Suzuki durante sua visita aos indígenas no Alto do XinguReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2022 13:58 | Atualizado 01/09/2022 13:59

Rio - Danni Suzuki, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para publicar registros da viagem que realizou com o filho, Kauai, de 11 anos, para conhecer a Reserva Indígena do Alto Xingu, localizada no Mato Grosso. No Instagram, a atriz compartilhou imagens onde ela e o filho aparecem com pinturas tradicionais do povo local e falou sobre a importância da valorização dos nativos brasileiros.

fotogaleria

"A saudade já é grande! Grande não…Gigante!", iniciou Danni na publicação. "Espero voltar logo para abraçar muito meus amigos e acompanhar o crescimento dessas crianças. Muita gratidão por cada minuto na aldeia", acrescentou.

Ao final do post, a atriz aproveitou para refletir sobre a cultura e raízes do povo brasileiro. "Nosso país é tão lindo! Escolher estar próximo da nossa cultura, valorizar as nossas riquezas e abraçar o que temos de mais lindo sempre será uma sábia escolha! Que todos nós possamos entender e cuidar da cultura indígena que é tão mágica e especial", pontuou.

"Oxipai, meus amigos! Espero vê-los em breve! Muito obrigada por tudo! Viva os Meynakus, viva o Alto Xingu! Gratidão!", concluiu.